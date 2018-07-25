Прощание с актером Александром Исаковым состоится 26 июля
Похороны актера сериала «Счастливы вместе» Александра Исакова состоятся на Митинском кладбище в Москве 26 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила актриса Наталья Тищенко.
По ее словам, церемония прощания начнется в зале №2 Крематория Митинского кладбища в 11:30. Также Тищенко опубликовала банковские реквизиты матери Исакова для оказания ей финансовой помощи.
Ранее сообщалось, что актер театри и кино Александр Исаков скончался в возрасте 39 лет в результате осложнения от пневмонии.