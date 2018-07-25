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9:25   25 Июля 2018
Россия

Прощание с актером Александром Исаковым состоится 26 июля

Прощание с актером Александром Исаковым состоится 26 июля

Похороны актера сериала «Счастливы вместе» Александра Исакова состоятся на Митинском кладбище в Москве 26 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила актриса Наталья Тищенко.

По ее словам, церемония прощания начнется в зале №2 Крематория Митинского кладбища в 11:30. Также Тищенко опубликовала банковские реквизиты матери Исакова для оказания ей финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что актер театри и кино Александр Исаков скончался в возрасте 39 лет в результате осложнения от пневмонии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #похороны #общество #исаков
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