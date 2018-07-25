СМИ: Террорист-смертник совершил подрыв в сирийском городе Эс-Сувейда

На рынке в городе Эс-Сувейда произошел взрыв. Как сообщает агентство SANA, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

По предварительным данным, в результате теракта погибли около 30 человек. О количестве раненых агентство не сообщило.

24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече в Париже провели переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, речь шла о политическом урегулировании в Сирии.