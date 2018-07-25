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Киностудия «Союзмультфильм» стала приоритетным проектом Москвы

Киностудия «Союзмультфильм» стала приоритетным проектом Москвы

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8:00   25 Июля 2018
Россия

Киностудия «Союзмультфильм» стала приоритетным проектом Москвы

Киностудия «Союзмультфильм» стала приоритетным проектом Москвы

Столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился сделать киностудию «Союзмультфильм» инвестиционным приоритетным проектом Москвы.

Технопарк «Дом российской анимации» будет построен на базе киностудии. Подписанный мэром документ предусматривает строительство, модернизацию и реконструкцию объектов студии, а также производство кинофильмов и телепрограмм.

Для создания технопарка привлекут два земельных участка и пять зданий на улице Академика Королева.

Решение о статусе «Союзмультфильму» как инвестиционного приоритетного проекта столицы приняли на заседании президиума правительства города.

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Автор: Олег Королев
#москва #союзмультфильм #технопарк #москвасейчас
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