Школьник, набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил 100 на экзамене в МГУ

Выпускник столичной школы Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, получил максимальный балл на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова.

Молодой человек рассказал РИА «Новости», что на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике, где указано, что он получил 100 баллов.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что москвич набрал 400 баллов по четырем экзаменам — профильной математике, русскому языку, химии и биологии.