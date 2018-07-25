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7:27   25 Июля 2018
Россия

Школьник, набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил 100 на экзамене в МГУ

Школьник, набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил 100 на экзамене в МГУ

Выпускник столичной школы Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, получил максимальный балл на  вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова.

Молодой человек рассказал РИА «Новости», что на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике, где указано, что он получил 100 баллов.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что москвич набрал 400 баллов по четырем экзаменам — профильной математике, русскому языку, химии и биологии.

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Автор: Олег Королев
#москва #егэ #мгу
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