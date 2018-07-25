Во время ЧМ-2018 Москву посетили 4,5 миллиона туристов

На время ЧМ-2018 Москву посетили 4,47 миллионов иностранных туристов, сообщил глава городского департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

На заседании президиума правительства города во вторник сообщил столичному мэру Сергею Собянину, что в числе гостей чемпионата 2,6 миллиона человек были россияне, около 820 тысяч - жители стран ближнего зарубежья, 1,49 миллионов - иностранцы из стран дальнего зарубежья.

Согласно оценке мэрии, из числа болельщиков около трех миллионов человек останавливались в российской столице с ночевкой, еще 1,4 миллиона пробыли в столице более шести часов. Средняя заполняемость гостиниц в дни чемпионата составила более 90 процентов.

Наибольшее число туристов-болельщиков прибыло из Китая (223 тысячи человек), США (167 тысяч), ФРГ (84 тысячи), Голландии (62 тысячи) и Франции (45 тысяч).