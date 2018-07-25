В Приморье будут штрафовать за продажу вейпов подросткам

Депутаты Заксобрания Приморья приняли изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях», которые вводят штраф до 50 тысяч рублей за продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

Согласно документу, незаконная продажа вейпов повлечет за собой штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических.

Регионы самостоятельно вводят ограничения на продажу электронных сигарет. Соответствующие законы уже приняты в Санкт-Петербурге, а также в Московской и Новгородской областях.