МЧС выявило нарушения в каждом пятом ТЦ в Красноярском крае

В Красноярском крае выявлены нарушения требований пожарной безопасности на каждом пятом объекте с массовым пребыванием людей, в том числе ТЦ. Об этом сообщает руководитель регионального главка МЧС Евгений Вершинин.

Во время проверок спасательная служба выявила более пяти тысяч нарушений противопожарных требований. Грубые нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью, выявлены на каждом десятом объекте.

Всего в регионе должны быть проверены 1600 объектов. На данный момент проверка прошла на 1400.

Вершинин рассказал, что в суды направлено 60 исков о приостановке работы объектов, 19 из них уже не работают.