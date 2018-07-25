МЧС выявило нарушения в каждом пятом ТЦ в Красноярском крае
В Красноярском крае выявлены нарушения требований пожарной безопасности на каждом пятом объекте с массовым пребыванием людей, в том числе ТЦ. Об этом сообщает руководитель регионального главка МЧС Евгений Вершинин.
Во время проверок спасательная служба выявила более пяти тысяч нарушений противопожарных требований. Грубые нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью, выявлены на каждом десятом объекте.
Всего в регионе должны быть проверены 1600 объектов. На данный момент проверка прошла на 1400.
Вершинин рассказал, что в суды направлено 60 исков о приостановке работы объектов, 19 из них уже не работают.