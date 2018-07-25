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Бразилия отозвала посла из Никарагуа после смерти своей гражданки

Бразилия отозвала посла из Никарагуа после смерти своей гражданки

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6:31   25 Июля 2018
Весь мир

Бразилия отозвала посла из Никарагуа после смерти своей гражданки

Бразилия отозвала посла из Никарагуа после смерти своей гражданки

Бразильский министр иностранных дел Алоизиу Нунес во вторник отозвал посла из Никарагуа после того, как во время протестов в стране убили гражданку Бразилии.

Портал Folha de Sao Paulo сообщает, что в Бразилиа был вызван посол Луис Клаудиу Вильяфанье. Также в МИД Бразилии была вызвана вызвана посол Никарагуа Лорена Мартинес.

Бразильская гражданка, проживающая вместе со своим возлюбленным в Никарагуа, была убита вооруженными сторонниками властей. Смерть 31-летней Райнейи Лимы подтвердили в бразильском посольстве. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом.

По предварительной информации, ее застрелили вооруженные формирования сторонников правительства в момент, когда она ехала домой.

Отец погибшей сообщил, что девушка проживала в Никарагуа уже шесть лет и собиралась вернуться домой в ближайшее время.

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Автор: Олег Королев
#бразилия #протесты #никарагуа
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