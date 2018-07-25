Бразилия отозвала посла из Никарагуа после смерти своей гражданки

Бразильский министр иностранных дел Алоизиу Нунес во вторник отозвал посла из Никарагуа после того, как во время протестов в стране убили гражданку Бразилии.

Портал Folha de Sao Paulo сообщает, что в Бразилиа был вызван посол Луис Клаудиу Вильяфанье. Также в МИД Бразилии была вызвана вызвана посол Никарагуа Лорена Мартинес.

Бразильская гражданка, проживающая вместе со своим возлюбленным в Никарагуа, была убита вооруженными сторонниками властей. Смерть 31-летней Райнейи Лимы подтвердили в бразильском посольстве. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом.

По предварительной информации, ее застрелили вооруженные формирования сторонников правительства в момент, когда она ехала домой.

Отец погибшей сообщил, что девушка проживала в Никарагуа уже шесть лет и собиралась вернуться домой в ближайшее время.