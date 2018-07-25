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На территории России зафиксированы 111 лесных пожаров

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На территории России зафиксированы 111 лесных пожаров

На территории России зафиксированы 111 лесных пожаров

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6:04   25 Июля 2018
Россия

На территории России зафиксированы 111 лесных пожаров

На территории России зафиксированы 111 лесных пожаров

В регионах России действуют лесные пожары на площади около 99 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

На полночь среды действовали 111 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению.

Более половины пожаров зафиксированы в Якутии и на Кубани - 28,6 тысяч гектаров и 25,6 тысяч гектаров соответственно. Лесные пожары на площади 22,1 тысячи гектаров произошли в Магаданской области.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе разработали маршруты патрулирования в лесной зоне из-за сложной ситуации с лесными пожарами.

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Автор: Олег Королев
#россия #лесные пожары
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