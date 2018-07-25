СК: Новые эпизоды могут появиться в деле полковника Захарченко

Следователи выявили новые коррупционные преступления, к которым может быть причастен полковник МВД Дмитрий Захарченко, сообщил и.о. замруководителя ГУ по расследованию особо важных дел СК Сергей Голкин.

Курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе полковник Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Широкий резонанс дело получило после того, как СМИ узнали, что в квартире его сестры хранится почти девять миллиардов рублей. Происхождение денег он объяснить не смог.

Голкин сообщил, что миллиарды Захарченко и его многочисленные объекты недвижимости, находившиеся в распоряжении его родственников и знакомых, имели криминальное происхождение.

По его словам, дело бывшего полковника может быть не последним, поскольку СК и оперативные службы выявили еще несколько коррупционных эпизодов с предполагаемым участием Захарченко.