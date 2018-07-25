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5:26   25 Июля 2018
Общество

Центр Хруничева завершил концепцию многоразовой ракеты

Центр Хруничева завершил концепцию многоразовой ракеты

Центр Хруничева закончил разработку предложения по созданию многоразовой ракеты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию по коммуникациям центра.

Материалы по многоразовой тематике были переданы в в головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш. Предложению будет дано экспертное заключение.

Ранее Центр Хруничева сообщил, что выполняет проектно-поисковые исследования по ракетам-носителям с многоразовыми ступенями.

Рассматривались различные схемы, в том числе с использованием парашютно-реактивной системы, вертикальной посадки и крыльев.

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Автор: Олег Королев
#центр хруничева #многоразовая ракета
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