Центр Хруничева завершил концепцию многоразовой ракеты
Центр Хруничева закончил разработку предложения по созданию многоразовой ракеты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию по коммуникациям центра.
Материалы по многоразовой тематике были переданы в в головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш. Предложению будет дано экспертное заключение.
Ранее Центр Хруничева сообщил, что выполняет проектно-поисковые исследования по ракетам-носителям с многоразовыми ступенями.
Рассматривались различные схемы, в том числе с использованием парашютно-реактивной системы, вертикальной посадки и крыльев.