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4:59   25 Июля 2018
Весь мир

Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

Американский президент Дональд Трамп предложил Евросоюзу взаимный отказ от пошлин для того, чтобы обеспечить честную торговлю.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет в среду переговоры по торговле с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. 

Трамп на своей странице в Twitter отметил, что у него есть идея для Евросоюза: Брюссель и Вашингтон отказываются от всех барьеров, пошлин и субсидий.

Американский лидер отметил, что если это случится, что можно будет наконец назвать торговые отношения между ЕС и США «свободным рынком и честной торговлей».

Ранее Трамп предлагал аналогичные меры G7 и ЕС.

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Автор: Олег Королев
#ес #трамп #пошлины
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