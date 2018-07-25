Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

Американский президент Дональд Трамп предложил Евросоюзу взаимный отказ от пошлин для того, чтобы обеспечить честную торговлю.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет в среду переговоры по торговле с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Трамп на своей странице в Twitter отметил, что у него есть идея для Евросоюза: Брюссель и Вашингтон отказываются от всех барьеров, пошлин и субсидий.

Американский лидер отметил, что если это случится, что можно будет наконец назвать торговые отношения между ЕС и США «свободным рынком и честной торговлей».

Ранее Трамп предлагал аналогичные меры G7 и ЕС.