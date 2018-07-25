СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

Владелец кемеровского ТЦ «Зимняя Вишня» Юлия Богданова не выделяла необходимых средств на ремонт системы пожаротушения, сообщил и.о. заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК Сергей Голкин.

По его словам, представители обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ «Системный интегратор» предложили Богдановой заключить ряд дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему «Зимней вишни».

В интервью «Коммерсанту» Голкин сообщил, что Богданова решила сэкономить около семи миллионов рублей.

В результате система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания не было, а пожарная сигнализация не была подключена