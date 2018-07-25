Мы в соц.сетях:
СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

 В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году

В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

 Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских

Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских
СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

 В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году

В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

 Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских

Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских
4:50   25 Июля 2018
Россия

СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

Владелец кемеровского ТЦ «Зимняя Вишня» Юлия Богданова не выделяла необходимых средств на ремонт системы пожаротушения, сообщил и.о. заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК Сергей Голкин.

По его словам, представители обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ «Системный интегратор» предложили Богдановой заключить ряд дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему «Зимней вишни».

В интервью «Коммерсанту» Голкин сообщил, что Богданова решила сэкономить около семи миллионов рублей.

В результате система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания не было, а пожарная сигнализация не была подключена

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#кемерово #тц #зимняя вишня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...