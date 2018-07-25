В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году

Найденное в 2017 году на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге взрывное устройство не сработало из-за ошибки в конструкции, сообщил и.о. замруководителя ГУ по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин.

Третьего апреля минувшего года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек. Взрыв на «Площади Восстания» удалось предотвратить благодаря тому, что бомбу вовремя нашли.

По словам Голкина, следователи выяснили, что исполнитель теракта Акбаржон Джалилов оставил взрывное устройство возле станции «Площадь Восстания», чтобы дистанционно привести ее в действие, а позже устроить самоподрыв.

Представитель СК в интервью «Коммерсанту» отметил, что эксперты полагают, что устройство не сработало из-за ошибок в конструкции. Джалилов, возвратившись на место закладки бомбы, увидел, что ей занимаются правоохранители. После этого он сел на поезд и активировал бомбу, которая у него была с собой.