Мы в соц.сетях:
СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

 В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году

В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

 Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских

Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских
СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

СКР: Владелец ТЦ в Кемерово сэкономила на системе пожаротушения

 В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году

В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин вместе с США

 Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских

Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских
4:31   25 Июля 2018
Россия

В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году

В СК рассказали, почему не сработала бомба в метро Петербурга в 2017 году

Найденное в 2017 году на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге взрывное устройство не сработало из-за ошибки в конструкции, сообщил  и.о. замруководителя ГУ по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин.

Третьего апреля минувшего года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек. Взрыв на «Площади Восстания» удалось предотвратить благодаря тому, что бомбу вовремя нашли.

По словам Голкина, следователи выяснили, что исполнитель теракта Акбаржон Джалилов оставил взрывное устройство возле станции «Площадь Восстания», чтобы дистанционно привести ее в действие, а позже устроить самоподрыв.

Представитель СК в интервью «Коммерсанту» отметил, что эксперты полагают, что устройство не сработало из-за ошибок в конструкции. Джалилов, возвратившись на место закладки бомбы, увидел, что ей занимаются правоохранители. После этого он сел на поезд и активировал бомбу, которая у него была с собой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#петербург #теракт #метро #площадь восстания
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...