Взятая в заложники в Лос-Анджелесе женщина погибла от пуль полицейских

В Лос-Анджелесе взятая в заложники женщина, которая после инцидента скончалась от огнестрельного ранения, была ранена полицейскими.

В минувшее воскресенье мужчина захватил в заложники посетителей продуктового магазина в Лос-Анджелесе. В ходе произошедшего погибла женщина. Злоумышленника задержали.

Телеканал CBS со ссылкой на главу полиции города Майкла Мура сообщает, что судмедэкспертиза выяснила, что одна из полицейских пуль задела женщину в момент, когда она выходила из магазина и находилась около злоумышленника.