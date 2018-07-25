СК: В деле о пожаре в Кемерово могут появиться новые фигуранты

Новые фигуранты могут появиться в деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщил и.о. замруководителя ГУ по расследованию особо важных дел СКР Сергей Голкин.

Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 60 человек. В рамках уголовного дела по данному факту задержаны 11 человек, в числе которых - собственники и управляющие зданием.

Голкин в интервью «Коммерсанту» отметил, что обвинение в окончательной редакции в ближайшее время будет предъявлено семи фигурантам. Расследование основного дела будет продолжено.

Он отметил, что не исключает того, что в деле могут появиться новые фигуранты, в числе которых могут быть чиновники, разрешившие строительство и использование ТРЦ.