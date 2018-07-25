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3:21   25 Июля 2018
Весь мир

Business Insider: Россия и Китай нашли уязвимую точку США

Business Insider: Россия и Китай нашли уязвимую точку США

Россия обнаружила «ахиллесову пяту» США, начав избавляться от американских облигаций. Об этом пишет Business Insider.

Москва с апреля по май текущего года сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов. Издание считает, что это привело к росту процентных кредитных ставок в США. 

Отмечается, что рост ставок вызвал недовольство у американского лидера Дональда Трампа, поскольку дорогие кредиты  ограничивают рост американской экономики.

Business Insider отмечает, что Россия имеет множество причин для отказа от ценных бумаг, включая санкции, которые могут коснуться торговли облигации. Также данная мера поспособствует укрепление рубля и диверсификация валютных резервов.

При этом издание уверено, что большую угрозу для Вашингтона представляет Пекин. Если Китай начнет избавляться от облигаций США, то последствия для американской экономики будут крайне серьезны.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #китай #облигации
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