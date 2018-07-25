Белый дом: Трамп подозревает Россию в поддержке американских демократов

Американский лидер Дональд Трамп предполагает, что Россия может поддержать Демократическую партию США на выборах. Об этом заявил представитель администрации США Хоган Гидли.

Накануне Трамп заявил в Twitter, что ожидает «российское вмешательство» на стороне демократов. Журналисты спросили Белый дом, какие у него есть доказательства.

Гидли отметил, что Трамп заявляет о постоянном вмешательстве и считает, что оно случалось ранее. Представитель администрации американского лидера отмечает, что президент имел ввиду, что демократы являются оппозиционной партией.

На протяжении последних лет демократы неоднократно обвиняли Трампа в «сговоре с Россией».