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 Белый дом: Трамп подозревает Россию в поддержке американских демократов

Белый дом: Трамп подозревает Россию в поддержке американских демократов
3:04   25 Июля 2018
Весь мир

Белый дом: Трамп подозревает Россию в поддержке американских демократов

Белый дом: Трамп подозревает Россию в поддержке американских демократов

Американский лидер Дональд Трамп предполагает, что Россия может поддержать Демократическую партию США на выборах. Об этом заявил представитель администрации США Хоган Гидли.

Накануне Трамп заявил в Twitter, что ожидает «российское вмешательство» на стороне демократов. Журналисты спросили Белый дом, какие у него есть доказательства.

Гидли отметил, что Трамп заявляет о постоянном вмешательстве и считает, что оно случалось ранее. Представитель администрации американского лидера отмечает, что президент имел ввиду, что демократы являются оппозиционной партией.

На протяжении последних лет демократы неоднократно обвиняли Трампа в «сговоре с Россией».

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Автор: Олег Королев
#трамп #демократическая партия сша #российское вмешательство
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