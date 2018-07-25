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2:41   25 Июля 2018
Весь мир

Госдеп приветствует реформирование украинской газотранспортной системы

Госдеп приветствует реформирование украинской газотранспортной системы

США приветствуют реформирование украинской газотранспортной системы, сообщает Госдепартамент.

Накануне «Нафтогаз» объявил о согласовании с «Магистральными газопроводами Украины» дорожной карты по передаче последней функций оператора газотранспортной системы страны.

В заявлении Госдепа отмечается, что США рады сообщить о том, украинское правительство объявило о важном шаге в реформировании энергетического сектора Украины. В ведомстве считают, что данная реформа согласовывается с политикой, ориентированной на «свободный рынок», к которой призывал Запад.

Заместитель госсекретаря по Энергетическим ресурсам Франк Фэннон находится с рабочим визитом в Киеве, где ранее провел встречи с украинским президентом Петром Порошенко и главой кабмина Владимиром Гройсманом. Подчеркивается, что встреча сыграла ключевую роль в заключении соглашения.

Фэннон выразил решительное несогласие со строительством «Северного потока-2».

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Автор: Олег Королев
#украина #газ #госдеп
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