Госдеп приветствует реформирование украинской газотранспортной системы

США приветствуют реформирование украинской газотранспортной системы, сообщает Госдепартамент.

Накануне «Нафтогаз» объявил о согласовании с «Магистральными газопроводами Украины» дорожной карты по передаче последней функций оператора газотранспортной системы страны.

В заявлении Госдепа отмечается, что США рады сообщить о том, украинское правительство объявило о важном шаге в реформировании энергетического сектора Украины. В ведомстве считают, что данная реформа согласовывается с политикой, ориентированной на «свободный рынок», к которой призывал Запад.

Заместитель госсекретаря по Энергетическим ресурсам Франк Фэннон находится с рабочим визитом в Киеве, где ранее провел встречи с украинским президентом Петром Порошенко и главой кабмина Владимиром Гройсманом. Подчеркивается, что встреча сыграла ключевую роль в заключении соглашения.

Фэннон выразил решительное несогласие со строительством «Северного потока-2».