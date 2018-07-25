Пентагон выделил 300 миллионов на создание ракетных комплексов Javelin

Пентагон выделит около 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе - для Украины.

В списке заключенных американским военным ведомством контрактов упоминается, что консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin получил 08 миллионов долларов на производство данных систем для Австралии, Тайваня, Турции, Украины, Литвы и Эстонии.

Работы будут проводиться в штате Аризона и должны быть завершены в 2021 году.

Белый дом в минувшем году одобрил поставки Украине оружия, в том числе включая Javelin.