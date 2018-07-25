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2:19   25 Июля 2018
Весь мир

Пентагон выделил 300 миллионов на создание ракетных комплексов Javelin

Пентагон выделил 300 миллионов на создание ракетных комплексов Javelin

Пентагон выделит около 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе - для Украины.

В списке заключенных американским военным ведомством контрактов упоминается, что консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin получил 08 миллионов долларов на производство данных систем  для Австралии, Тайваня, Турции, Украины, Литвы и Эстонии.

Работы будут проводиться в штате Аризона и должны быть завершены в 2021 году.

Белый дом в минувшем году одобрил поставки Украине оружия, в том числе включая Javelin.

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Автор: Олег Королев
#украина #пентагон #javelin
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