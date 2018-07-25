Захваченный в Сирии американец обвиняется в поддержке ИГ

Захваченный проамериканскими силами в Сирии гражданин США обвиняется в поддержке «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает Минюст США.

Ибрагима Иззи Мусаибли, являющегося американским гражданином по рождению, обвиняют по статье «материальная поддержка террористической организации». По информации следствия, он сотрудничал с ИГ с 2015 года по июнь 2018.

Обвинения будут зачитаны в американском суде в среду.

Во вторник другой гражданин США Али Салех признал себя виновным по двум пунктам обвинения в материальной поддержке ИГ. Салех пытался поехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам и выкладывал в интернет инструкции по созданию бомб.