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Захваченный в Сирии американец обвиняется в поддержке ИГ

Захваченный в Сирии американец обвиняется в поддержке ИГ

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2:01   25 Июля 2018
Весь мир

Захваченный в Сирии американец обвиняется в поддержке ИГ

Захваченный в Сирии американец обвиняется в поддержке ИГ

Захваченный проамериканскими силами в Сирии гражданин США обвиняется в поддержке «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает Минюст США.

Ибрагима Иззи Мусаибли, являющегося американским гражданином по рождению, обвиняют по статье «материальная поддержка террористической организации». По информации следствия, он сотрудничал с ИГ с 2015 года по июнь 2018.

Обвинения будут зачитаны в американском суде в среду.

Во вторник другой гражданин США Али Салех признал себя виновным по двум пунктам обвинения в материальной поддержке ИГ. Салех пытался поехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам и выкладывал в интернет инструкции по созданию бомб.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #иг #американец
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