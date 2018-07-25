Макрон прокомментировал ситуацию вокруг избившего демонстранта советника

Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию вокруг его советника Александра Беналля, избившего демонстранта. Об этом сообщает BFMTV.

По словам Макрона, он является единственным ответственным за инцидент. Он отметил, что те, кому нужно, могут придти к нему. Французский лидер также призвал народ не превращать Францию в страну ненависти.

Макрон отметил, что считает поступок Беналля предательством и никто в стране не должен быть выше закона.

Ранее стало известно, что во время первомайской демонстрации в Париже Бенналь напал на участника акции. При этом он был в защитном шлеме правоохранителей.