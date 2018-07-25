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Скончался актер из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков‍

Скончался актер из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков‍

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1:07   25 Июля 2018
Россия

Скончался актер из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков‍

Скончался актер из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков‍

Известный ролями в сериалах «Счастливы вместе» и «Холостяки» актер Александр Исаков скончался на сороковом году жизни, сообщает пресс-служба Государственного театра киноактера.

Отмечается, что театр выражает глубокое соболезнование родным, близким, коллегам и поклонникам 30-летнего Александра Исакова, который скоропостижно скончался во вторник.

В театре сообщают, что артист тяжело болел пневмонией и скончался от осложнений, вызванных данным заболеванием. О месте прощания с Исаковым будет объявлено дополнительно.

Исаков играл в таких постановках театра, как «Щелкунчик и Мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Волшебная туфелька Золушки».

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Автор: Олег Королев
#актер #счастливы вместе #александр исаков
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