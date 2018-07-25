Госдума поможет «пришлым» землевладельцам получить субсидии

Жители городов России, занимающиеся сельхозпроизводством на землях в соседних регионах, могут рассчитывать на господдержку. С данной инициативой выступила представитель комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова.

В интервью «Парламентской газете» автор законопроекта рассказала, что целью данной инициативы стало уравнение в правах граждан, которые занимаются сельхозпроизводством. Предлагается регистрировать индивидуальных предпринимателей не по месту прописки, а по месту его деятельности, поскольку именно регион постановки на учет в ФНС является определяющим при назначении субсидии для землепользователей.

Парламентарий рассказала, что в Госдуму поступает множество обращений от граждан, имеющих наследственные угодья в соседних регионах. В качестве примера Максимова рассказала о жителе Москвы, которому не дают субсидию в Тверской области из-за того, что он зарегистрирован в столице.

Депутат уверена, что предложенные поправки существенно упростят жизнь «пришлых» земледельцев и обеспечат регионам еще один хороший стимулирующий аграрный сектор механизм.

Соответствующий законопроект Максимова намерена внести на рассмотрение палаты в осеннюю сессию.