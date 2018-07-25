СКР: Результаты экспертизы опровергли версию об отравлении Александра III

Проведенные в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II экспертизы свидетельствуют о том, что император Александр III не был жертвой отравления. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, ранее была распространена версия о том, что императора могли отравить. Следователи провели химическую экспертизу по нескольким волоскам отца последнего царя, изъятым во время эксгумации.

В интервью «Известиям» Бастрыкин рассказал, что современные технологии позволяют выявить по анализу волос наличие ядов или иных вредных веществ в организме человека даже спустя столетие.

Таким образом, результаты экспертизы СК полностью опровергли версию об отравлении императора.