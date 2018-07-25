Мы в соц.сетях:
Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Конгресс США остановил поставки Турции F-35 из-за закупок Анкарой C-400

Конгресс США остановил поставки Турции F-35 из-за закупок Анкарой C-400

 Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику
Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Конгресс США остановил поставки Турции F-35 из-за закупок Анкарой C-400

Конгресс США остановил поставки Турции F-35 из-за закупок Анкарой C-400

 Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику
0:23   25 Июля 2018
Весь мир

Конгресс США остановил поставки Турции F-35 из-за закупок Анкарой C-400

Конгресс США остановил поставки Турции F-35 из-за закупок Анкарой C-400

Конгресс США заблокировал поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за желания Анкары закупаться российскими ЗРК С-400 «Триумф».

The Washington Times сообщает, что соответствующая правка внесена в последний вариант американского оборонного бюджета на следующий год. Она утверждена в обеих палатах конгресса.

Финальное решение примет Пентагон в течение трех месяцев после того, как проанализирует последствия отмены поставок.

The Hill в свою очередь уточняет, что американское военное ведомство должно предоставить в течение 90 дней доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между странами.

Ранее глава Пентагона Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.

В конце июня глава командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс заявил, что передача Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 является вопросом политики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#турция #с-400 #f-35 #конгресс сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...