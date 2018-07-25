Конгресс США остановил поставки Турции F-35 из-за закупок Анкарой C-400
Конгресс США заблокировал поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за желания Анкары закупаться российскими ЗРК С-400 «Триумф».
The Washington Times сообщает, что соответствующая правка внесена в последний вариант американского оборонного бюджета на следующий год. Она утверждена в обеих палатах конгресса.
Финальное решение примет Пентагон в течение трех месяцев после того, как проанализирует последствия отмены поставок.
The Hill в свою очередь уточняет, что американское военное ведомство должно предоставить в течение 90 дней доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между странами.
Ранее глава Пентагона Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.
В конце июня глава командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс заявил, что передача Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 является вопросом политики.