Конгресс США остановил поставки Турции F-35 из-за закупок Анкарой C-400

Конгресс США заблокировал поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за желания Анкары закупаться российскими ЗРК С-400 «Триумф».

The Washington Times сообщает, что соответствующая правка внесена в последний вариант американского оборонного бюджета на следующий год. Она утверждена в обеих палатах конгресса.

Финальное решение примет Пентагон в течение трех месяцев после того, как проанализирует последствия отмены поставок.

The Hill в свою очередь уточняет, что американское военное ведомство должно предоставить в течение 90 дней доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между странами.

Ранее глава Пентагона Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.

В конце июня глава командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс заявил, что передача Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 является вопросом политики.