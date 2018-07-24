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 Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику
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 Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику
22:58   24 Июля 2018
Весь мир

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Глава комитета Сената по международным делам Боб Коркер сообщил, что вскоре пройдет ряд слушаний по России. Особое внимание сенаторы уделят санкциям и предполагаемым вызовам со стороны Москвы.

К слушаниям присоединятся представители банковского комитета во главе с Майком Крепо.

На прошлой неделе лидер большинства в сенате Митч Макконнелл говорил о необходимости провести слушания по закону «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). В ходе мероприятия планируется дать рекомендации сенату по «дополнительным мерам для ответа или сдерживания злонамеренного поведения России».

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Первые слушания состоятся 25 июля в комитете по международным делам. На них приглашен госсекретарь Майк Помпео. Он расскажет сенаторам об итогах саммита в Хельсинки. После этого в комитете обсудят  «широкие вызовы для политики США» на российском направлении, деятельность России в Сирии, а также контроль вооружений.

Сенаторы из банковского комитета проведут закрытые слушания совместно с членами американской администрации по антироссийским санкциям, их воздействию. Особое внимание уделят инструментам санкционной политики, в частности закону CAATSA.

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Автор: Виктория Разумовская
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