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 Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию

Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию
Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

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 Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию

Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию
22:32   24 Июля 2018
Весь мир

Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию

Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, а также глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провели переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Встреча прошла в Париже.

Стороны обсудили реализацию минских соглашений, а также подтвердили, что сохранят и продолжат развивать контакты в «нормандском формате».

Кроме того Лавров, Герасимов и Макрон поговорили о политическом урегулировании в Сирии. Речь шла об ускорении этого процесса, а также о восстановлении страны и возвращении беженцев.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #лавров #политика #минские соглашения #герасимов #макрон
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