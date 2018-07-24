Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, а также глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провели переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Встреча прошла в Париже.

Стороны обсудили реализацию минских соглашений, а также подтвердили, что сохранят и продолжат развивать контакты в «нормандском формате».

Кроме того Лавров, Герасимов и Макрон поговорили о политическом урегулировании в Сирии. Речь шла об ускорении этого процесса, а также о восстановлении страны и возвращении беженцев.