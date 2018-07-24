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Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

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Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию
22:19   24 Июля 2018
Весь мир

США пока не собираются более тесно сотрудничать с Россией по Сирии

США пока не собираются более тесно сотрудничать с Россией по Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон пока не собирается предпринимать дополнительные меры в рамках сотрудничества с Москвой в Сирии. Решение в связи с этим должны принять президент США Дональд Трамп или госсекретарь Майк Помпео.

В Пентагоне отметили, что американская сторона продолжает работу по предотвращению конфликтов, однако не координирует действия с российской стороной. Все делается с точки зрения местоположения и времени. 

Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что нет никаких оснований для нахождения американских солдат в Сирии. Для того, чтобы Вашингтону задержаться в САР, ему следует сотрудничать с Москвой и Дамаском. При этом речь идет о возвращении беженцев и гумпомощи, а не военных операциях. 

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Автор: Виктория Разумовская
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