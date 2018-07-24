Мы в соц.сетях:
Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

 Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию

Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию
Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

Американские сенаторы обсудят Россию и санкционную политику

 Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию

Лавров и Герасимов обсудили с Макроном минские соглашения и Сирию
21:54   24 Июля 2018
Весь мир

Посольство РФ: Москва требует доступ к материалам дела по отравлению в Эймсбери

Посольство РФ: Москва требует доступ к материалам дела по отравлению в Эймсбери

Посольство России в Великобритании просит британские власти предоставить доступ к расследованию отравления в Эймсбери. Лондон же намеренно ограничивает общение пострадавших с внешним миром.

Выжившего после отравления нервно-паралитическим веществом Чарли Роули недавно выписали из больницы. Сейчас он находится под наблюдением полиции. 

В дипмиссии согласны, что Москвы не касается произошедшее с британцем на территории его страны. Однако в связи с тем, что британская сторона связывает инцидент в Эймсбери с «делом Скрипалей», Москва настаивает на доступе к расследованию.

Посольство РФ: Москва требует доступ к материалам дела по отравлению в Эймсбери

По словам брата пострадавшего, Чарли находится взаперти в отдельной комнате без доступа к новостям и возможности выйти на улицу. Все его телефонные разговоры контролируются. 

В посольстве напомнили, что Сергея и Юлию Скрипалей британские власти тоже спрятали после выписки из больницы «под надуманными предлогами».  

Пресс-секретарь дипмиссии отметил, что так Лондон пытается засекретить важную информацию, которая могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #великобритания #общество #отравление в солсбери #дело скрипалей #посольство рф в великобритании #эймсбери
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...