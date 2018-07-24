Посольство РФ: Москва требует доступ к материалам дела по отравлению в Эймсбери

Посольство России в Великобритании просит британские власти предоставить доступ к расследованию отравления в Эймсбери. Лондон же намеренно ограничивает общение пострадавших с внешним миром.

Выжившего после отравления нервно-паралитическим веществом Чарли Роули недавно выписали из больницы. Сейчас он находится под наблюдением полиции.

В дипмиссии согласны, что Москвы не касается произошедшее с британцем на территории его страны. Однако в связи с тем, что британская сторона связывает инцидент в Эймсбери с «делом Скрипалей», Москва настаивает на доступе к расследованию.

По словам брата пострадавшего, Чарли находится взаперти в отдельной комнате без доступа к новостям и возможности выйти на улицу. Все его телефонные разговоры контролируются.

В посольстве напомнили, что Сергея и Юлию Скрипалей британские власти тоже спрятали после выписки из больницы «под надуманными предлогами».

Пресс-секретарь дипмиссии отметил, что так Лондон пытается засекретить важную информацию, которая могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери.