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21:29   24 Июля 2018
Весь мир

ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация держит под контролем ситуацию со сбитым израильским ПВО сирийским бомбардировщиком. По его словам, детали проводимой военной операции не известны.

Ранее во вторник армия обороны Израиля сбила сирийский самолет, который, по словам военных, на два километра зашел в воздушное пространство страны. В операции были задействованы зенитные ракеты, которые выпустили из комплекса ПВО Patriot.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что несоблюдение воздушных границ является «грубым нарушением соглашений о разъединении» между Израилем и Сирией от 1974 года. 

Сирийские власти сообщили, что самолет выполнял боевое задание и не пересекал границу. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #политика #израиль #бомбардировщик #пво
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