ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация держит под контролем ситуацию со сбитым израильским ПВО сирийским бомбардировщиком. По его словам, детали проводимой военной операции не известны.

Ранее во вторник армия обороны Израиля сбила сирийский самолет, который, по словам военных, на два километра зашел в воздушное пространство страны. В операции были задействованы зенитные ракеты, которые выпустили из комплекса ПВО Patriot.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что несоблюдение воздушных границ является «грубым нарушением соглашений о разъединении» между Израилем и Сирией от 1974 года.

Сирийские власти сообщили, что самолет выполнял боевое задание и не пересекал границу.