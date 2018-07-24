Мы в соц.сетях:
Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

 Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР

Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР
Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

 Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР

Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР
21:07   24 Июля 2018
Россия

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

На ВДНХ в Москве продолжаются масштабные реставрационные работы. Специалисты начали ремонт павильонов и фонтанов еще три года назад. В 2017 году реставраторы преступили к восстановлению 14 фонтанов и 37 исторических павильонов. 

На данный момент на главной аллее запущены все фонтаны, в которых заменили инженерные системы. Это касается знаменитого «Золотого колоса», а также символа ВДНХ — фонтана «Дружба народов». 

Специалисты практически завершили ремонт павильона «Казахстан», который долгие годы находился за металлической стеной. Реставраторы совместно с коллегами из Казахстана придали ему тот вид, который задумывали авторы в 1954 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #культура #общество #вднх #реставрация #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...