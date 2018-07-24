Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

На ВДНХ в Москве продолжаются масштабные реставрационные работы. Специалисты начали ремонт павильонов и фонтанов еще три года назад. В 2017 году реставраторы преступили к восстановлению 14 фонтанов и 37 исторических павильонов.

На данный момент на главной аллее запущены все фонтаны, в которых заменили инженерные системы. Это касается знаменитого «Золотого колоса», а также символа ВДНХ — фонтана «Дружба народов».

Специалисты практически завершили ремонт павильона «Казахстан», который долгие годы находился за металлической стеной. Реставраторы совместно с коллегами из Казахстана придали ему тот вид, который задумывали авторы в 1954 году.