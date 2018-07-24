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Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

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 Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР

Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР
Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

 Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР

Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР
21:07   24 Июля 2018
Россия

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Военное ведомство РФ напомнило США о том, что их войска находятся в Сирии без каких-либо правовых оснований.

Ранее сомнениями о вероятности американо-российского сотрудничества по возвращению сирийских беженцев на родину поделился глава Центрального командования ВС США, генерал Джозеф Вотел.

Представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков считает, что американец словами о невозможности совместной работы РФ и США дискридитировал не только себя, но и официальную позицию собственного Верховного главнокомандующего. 

Заявление Вотела лишь усугубляет и без того незаконное присутствие американских военных в САР. Причем это нарушение как по международному праву, так и по законодательству США, подчеркнул генерал-майор.

Для того, чтобы задержаться в Сирии американские военные обязаны придерживаться сотрудничества с Россией.

США должны оперативно покинуть арабскую республику и не мешать установлению мира, если нынешний командующий не считает, что совместная работа с Москвой по вопросу беженцев в САР возможна.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #сирия #политика #весь мир
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