Военное ведомство РФ напомнило США о том, что их войска находятся в Сирии без каких-либо правовых оснований.

Ранее сомнениями о вероятности американо-российского сотрудничества по возвращению сирийских беженцев на родину поделился глава Центрального командования ВС США, генерал Джозеф Вотел.

Представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков считает, что американец словами о невозможности совместной работы РФ и США дискридитировал не только себя, но и официальную позицию собственного Верховного главнокомандующего.

Заявление Вотела лишь усугубляет и без того незаконное присутствие американских военных в САР. Причем это нарушение как по международному праву, так и по законодательству США, подчеркнул генерал-майор.

Для того, чтобы задержаться в Сирии американские военные обязаны придерживаться сотрудничества с Россией.

США должны оперативно покинуть арабскую республику и не мешать установлению мира, если нынешний командующий не считает, что совместная работа с Москвой по вопросу беженцев в САР возможна.