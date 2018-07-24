Глава минюста США: колледжи делают из выпускников «высокомерных неженок»

Министр юстиции США Джефф Сешнс считает, что атмосфера некоторых американских ВУЗов делает из студентов «высокомерных неженок». Об этом он заговорил на встрече с группой молодых консервативных лидеров в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что колледжи вместо того, чтобы сформировать поколение зрелых и сознательных людей, делает все, чтобы взрастить поколение «самодовольных, ранимых, высокомерных неженок». По мнению Сешнса, это происходит потому, что во многих учебных заведениях со студентами нянчатся.

В качестве примера министр привел Корнеллский университет, где создали специальную комнату, в которой можно поплакать. В Канзасском университете прибегли к помощи собак, чтобы оказывать эмоциональную поддержку учащимся.

Сешнс рассказал, что во времена, когда он был студентом, все было иначе. Сейчас, по его словам, студенты-консерваторы сталкиваются с более враждебным отношением со стороны либерально настроенных студентов, чем это было в 1960-х годах.