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Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

 Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР

Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР
20:20   24 Июля 2018
Весь мир

Лавров обозначил Израилю позицию РФ по урегулированию с Палестиной

Лавров обозначил Израилю позицию РФ по урегулированию с Палестиной

О визите поездке главы МИД Сергея Лаврова в Израиель рассказал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время выступления на заседании Совбеза организации по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, во время встреч с высокопоставленными партнерами, Лавров донес до руководства страны позицию Москвы касательно палестино-израильского урегулирования.

Он подчеркнул, что министр обозначил принципиальное видение Кремля по этому вопросу во время рабочей поездки в Израиль.

Лавров отметил, что любые действия, которые препятствуют переговорам, идут вразрез с твердой приверженностью России к сохранению режима перемирия между Израилем и сектором Газа.

Дипломат призвал стороны конфликта перейти к диалогу, так как это единственная возможность решения спорного вопроса мирным путем.  

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Автор: Екатерина Розина
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