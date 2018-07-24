Лавров обозначил Израилю позицию РФ по урегулированию с Палестиной

О визите поездке главы МИД Сергея Лаврова в Израиель рассказал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время выступления на заседании Совбеза организации по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, во время встреч с высокопоставленными партнерами, Лавров донес до руководства страны позицию Москвы касательно палестино-израильского урегулирования.

Он подчеркнул, что министр обозначил принципиальное видение Кремля по этому вопросу во время рабочей поездки в Израиль.

Лавров отметил, что любые действия, которые препятствуют переговорам, идут вразрез с твердой приверженностью России к сохранению режима перемирия между Израилем и сектором Газа.

Дипломат призвал стороны конфликта перейти к диалогу, так как это единственная возможность решения спорного вопроса мирным путем.