Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР

Штаты «прикрывают» свое незаконное нахождение в Сирии борьбой с террористами ИГ* и «Джебхат Ан-Нусры»**. Тем временем САА при поддержке ВКС РФ практически полностью освободила САР от боевиков, подчеркнул официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел заявил, что Вашингтон не может сотрудничать с Москвой в вопросе возвращения беженцев в Сирию из-за ее «продолжительной поддержки президента Асада».

Конашенков указал, что слова американского генерала дискредитировали официальную позицию главнокомандующего ВС США, а также усугубили незаконность нахождения военных США в Сирии. Дело в том, что Штаты объясняли свое присутствие в стране борьбой с террористами. Но это уже не первоочередная задача: боевиков в САР почти не осталось.

В настоящий момент требуется восстановление мирной жизни: работы муниципальных органов власти, больниц, школ, предприятий, рынков, ремонт и строительство жилья, возобновление сельскохозяйственного производства, а также возвращение беженцев из других стран и временно перемещенных лиц внутри Сирии. Россия для этих целей создала Центр приема, распределения и размещения беженцев. Российская авиация доставляет в страну гумпомощь из РФ, Армении и Франции.

Вотел не мог этого не знать. В то же время Вашингтон не имеет больше правовых оснований находиться в Сирии. Задержаться в стране американцы могут только в том случае, если присоединяться к России и руководству САР и начнут помогать беженцам.

* ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в РФ

** «Джебхат Ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в РФ