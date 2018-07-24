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Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

Минобороны призывает США вывести войска из САР в кратчайшие сроки

 Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ

Заканчивается реставрация павильона «Казахстан» на ВДНХ
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

ООН следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии

 Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР

Минобороны напомнило генералу США о причине присутствия американцев в САР
20:05   24 Июля 2018
Россия

Шойгу: В ЗВО с 2016 года сформировано более 70 воинских частей

Шойгу: В ЗВО с 2016 года сформировано более 70 воинских частей

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что за последние два года в западном военном округе было сформировано более 70 соединений и воинский частей.

Он подчеркнул, что обстановка на западном направлении требует постоянного совершенствования боевого состава войск и вооружения. На данный момент для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура.

Также министр добавил, что до конца 2018 года в ЗВО собираются ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Ранее Шойгу сообщил, что за первые шесть месяцев в стране построили более тысячи зданий военного назначения. Кроме того, армия получила на вооружение порядка 600 единиц военной техники.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #армия #шойгу
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