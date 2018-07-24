Шойгу: В ЗВО с 2016 года сформировано более 70 воинских частей

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что за последние два года в западном военном округе было сформировано более 70 соединений и воинский частей.

Он подчеркнул, что обстановка на западном направлении требует постоянного совершенствования боевого состава войск и вооружения. На данный момент для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура.

Также министр добавил, что до конца 2018 года в ЗВО собираются ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Ранее Шойгу сообщил, что за первые шесть месяцев в стране построили более тысячи зданий военного назначения. Кроме того, армия получила на вооружение порядка 600 единиц военной техники.