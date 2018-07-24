Трамп опасается вмешательства России в следующие выборы

Американский лидер Дональд Трамп написал на своей странице в твиттере, что боится того, что Россия попытается оказать влияние на следующие выборы в Штатах.

По его словам, Москва может вмешаться в выборный процесс, поддерживая Демократическую партию.

Трамп заявил, что пришел к такому выводу, поскольку «ни один другой президент не был так жесток по отношению к России».

«Они определенно не хотят Трампа» — добавил политик.