Трамп опасается вмешательства России в следующие выборы
Американский лидер Дональд Трамп написал на своей странице в твиттере, что боится того, что Россия попытается оказать влияние на следующие выборы в Штатах.
По его словам, Москва может вмешаться в выборный процесс, поддерживая Демократическую партию.
Трамп заявил, что пришел к такому выводу, поскольку «ни один другой президент не был так жесток по отношению к России».
«Они определенно не хотят Трампа» — добавил политик.
I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018