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 Трамп опасается вмешательства России в следующие выборы

Трамп опасается вмешательства России в следующие выборы
19:37   24 Июля 2018
Политика

Трамп опасается вмешательства России в следующие выборы

Трамп опасается вмешательства России в следующие выборы

Американский лидер Дональд Трамп написал на своей странице в твиттере, что боится того, что Россия попытается оказать влияние на следующие выборы в Штатах. 

По его словам, Москва может вмешаться в выборный процесс, поддерживая Демократическую партию.

Трамп заявил, что пришел к такому выводу, поскольку «ни один другой президент не был так жесток по отношению к России». 

«Они определенно не хотят Трампа» — добавил политик.

 

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Автор: Виктория Разумовская
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