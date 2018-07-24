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19:23   24 Июля 2018
Россия

ФАС: Цены на бензин в Крыму не должны превышать московские

ФАС: Цены на бензин в Крыму не должны превышать московские

Бензин в Крыму, особенно после открытия железнодорожной части Крымского моста, должен стоить значительно меньше, чем в Москве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Во вторник он проводит в Ялтинском регионе совещание с участием крымских и севастопольских властей, посвященное вопросам реализации национального плана развития конкуренции. Артемьев подчеркнул, что после открытия железнодорожного участка переправы через Керченский пролив цены на бензин на полуострове должны соответствовать ценам в центральном регионе. То есть немного ниже, чем в Москве.

Тем временем по отдельным региональным бензоколонкам и компаниям, которые пока не пришли к «адекватному состоянию» установления цен на топливо, ФАС возбуждает антимонопольные дела.

Артемьев объяснил, что повышение цен - нонсенс, на который служба не станет закрывать глаза.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #крым #бензин #фас
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