Вашингтон предложил провести в конце 2018 года следующий саммит президентов РФ и США, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В Белом доме считают, что вторая встреча Путина и Трампа закрепила бы результаты двустороннего саммита в Хельсинки. Президент США попросил помощника по нацбезопасности Джона Болтона пригласить Владимира Владимировича осенью в Вашингтон.

Вторая встреча Путина и Трампа позволит развить и изучить российско-американский прогресс по серьезным вопросам национальной безопасности, отметили в Белом доме. Вашингтон не огласил предполагаемые сроки визита президента РФ.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!