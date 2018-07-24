Маркер кризиса: политолог рассказал о выпадах против евреев в Тунисе

Тунисский бизнесмен Эли Трабелси выложил на странице в Facebook фотографии, на которых видно, как группа молодых людей жарит мясо прямо на еврейском кладбище в тунисском городе Сус. Еврейская община, проживающая на территории страны, возмущена.

После того, как в сети появились фотографии барбекю, полиция Суса начала расследование.

В комментариях под постом бизнесмена пользователи писали, что тунисское министерство по делам религий не справляется со своими обязанностями. Оно уделяет внимание только проблемам ислама, не обращая внимание на подобные антисемитские выходки.

В далеком прошлом остались времена, когда еврейская община Туниса насчитывала около 100 тысяч человек. Теперь в нее входит всего две-три тысячи. Более того, ситуация с каждым годом ухудшается. Многие немусульмане предпочитают выводить бизнес и выезжать, чтобы не столкнуться с проблемами.

По мнению политолога Андрея Кошкина, отношения к национальным меньшинствам — это маркер, который показывает, удачно ли власти страны справляются со своими задачами. Поскольку еврейский бизнес покидает Тунис, в стране назревают экономические проблемы, считает он.