ФИФА назвала номинантов на звание лучшего игрока года

За первое место, в частности, поборются три футболиста французской сборной, ставшей обладательницей Кубку мира в этом году, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Речь идет о нападающем Антуане Гризманне, нападающем Килиане Мбаппе и защитнике Рафаэле Варане. Гризманн, игравший в прошедшем сезоне за «Атлетико», также выиграл Лигу Европы. Мбаппе в прошедшем сезоне нападающий выиграл чемпионат Франции, играя за ПСЖ. А Варан победил в Лиге чемпионов в составе «Реала».

Кроме того, номинантами на звание лучшего игрока года стали португальский нападающий Криштиану Роналду, бельгийские полузащитники Эден Азар, Кевин Де Брюйне , английский нападающий Гарри Кейн, аргентинский нападающий Лионель Месси, а также египетский нападающий Мохаммед Салах.