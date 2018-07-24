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19:01   24 Июля 2018
Весь мир

 Израильские военные знали, что сбитый «Сухой» принадлежал Сирии, а не РФ

 Израильские военные знали, что сбитый «Сухой» принадлежал Сирии, а не РФ

Армия обороны Израиля выпустила по самолету «Сухой» две зенитные ракеты из комплекса противовоздушной обороны Patriot во вторник, 24 июля.

Официальный представитель армии Йонатан Конрикус заявил, что Израиль знал, кому принадлежит самолет. По его словам, армия обороны Израиля знала, что военные перехватили самолет сирийских военно-воздушных сил, а не ВКС РФ.

«Нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты», — уточнил Конрикус.

Между Москвой и Иерусалимом с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который ограждает войска РФ и Израиля от случайных столкновений или опасных инцидентов при проведении операций в сирийском государстве. 

Армия обороны Израиля отметила, что военные наблюдали за самолетом, когда он залетел на израильскую территорию, его перехватили и сбили. Предварительно, пилот сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 погиб.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #израиль #су-22
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