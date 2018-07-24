Россия помогает Судану бороться с работорговлей

Правительство Судана пытается остановить торговлю людьми, Россия – единственное государство, которое не отвернулось от проблемы и помогает в работе с контрабандистами.

Африканское государство стремится помешать контрабандистам и спасти жизни мирных граждан, которые попадают в рабство, заявил глава Мининформации Судана Ахмед Билала Осман во время выступления на конференции в Хартуме.

На решение глобальной проблемы правительство затрачивает огромные средства, учитывая скудность бюджета страны. При этом Европа оказывает давление на Судан, а вместо финансовой помощи, лишь извлекает выгоду из сложившейся ситуации.

Тем временем, Судан серьезно озабочен спасением попавших в беду граждан.

«Суданские силы не борются с контрабандистами, а работают, чтобы спасти жертв этой преступной деятельности», — подчеркнул Ахмед Билал Осман.

Пока Европа закрывает глаза на незаконный транзит людей, Россия выразила готовность помочь Судану. Москва предоставит все необходимое от специалистов до обучения местных кадров и сотрудничества по ряду вопросов в будущем.

О том, почему вместо содействия ЕС обвиняет суданские власти и, как российская сторона повлияет на нормализацию обстановки в интервью для издания «ПолитЭксперт» рассказал кандидат исторических наук, доцента кафедры политических исследований РФ и постсоветского пространства Института политики, права и соцразвития МГГУ им. М.А.Шолохова Владимир Шаповалов.

Претензии европейского сообщества необоснованные, уверен он. Судан не выступает инициатором торговли людьми и не организует для этого транзитные пути в Европу.

«Банальный поиск крайнего», – так эксперт объяснил линию поведения ЕС и давление на непричастное государство.

Он подчеркнул, патовую ситуацию Судана в этой истории, уточнив, что это одно из самых бедных государств в мире. От масштабного потока беженцев страдает суданская государственность, которая становится более нестабильной из-за этого.

По его словам, Евросоюзу необходимо переосмыслить свою роль в мире и разобраться в причинах возникновения этой и подобных проблем, а не заниматься поиском виноватых.

Большинство острых вопросов появилось после определенных вооруженных конфликтов, в частности Сирийский и Ливийский. Подобных много на африканском континенте, в том числе и в Южном Судане. Эксперт подчеркнул, что в большинстве таких ситуаций виновны европейские страны.

Он уверен, что для ликвидации проблем с контрабандистами необходимо помогать пострадавшим от конфликта. В первую очередь урегулировать ситуацию в стране, установить мир и стабильность. Государства, которые не по собственной воле стали «источниками» беженцев, также нуждаются в поддержке для разрешения гуманитарных катастроф. Способствовать им нужно экономически.

«Инвестиции и вложения в развитие социальной и экономической сферы африканских государств значительно выгоднее, чем решение миграционных проблем в самой Европе», — уточнил он.

Примером такого поведения можно назвать Россию, заявил доцент. Москва отлично зарекомендовала себя, показав истинную поддержку в решении подобных ситуаций, например, в Сирии.

Благодаря российской помощи по военной, дипломатической и гуманитарной линии в Сирии решаются миграционные вопросы уже сейчас.

Сирийский опыт и проверенные практики РФ сможет применить при проведении гуманитарных операций в Судане.

Однако решать глобальные вопросы в одиночку представляется опасным даже для такого ответственного члена мирового сообщества, одного из его лидеров, как Россия. Европа должна способствовать этому, тем более, Москва готова многому научить и дать необходимые практики, заключил Шаповалов.