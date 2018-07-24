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18:42   24 Июля 2018
Россия

Бизнесмена исключили из «Единой России» после стрельбы в гостинице

Бизнесмена исключили из «Единой России» после стрельбы в гостинице

Бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в отеле Four Seasons в Москве, исключен из партии «Единая Россия». Такое решение принял Совет регионального отделения партии по ЦАО. 

По словам адвоката обвиняемого, это решение было принято преждевременно и нелегетимно. Она подчеркнула, что подобное следует решать коллегиально, на совете партии, согласно ее уставу. Адвокат отметила, что даже Тверской районный суд учел все заслуги бизнесмена и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей вместо более серьезного наказания.

Бизнесмена исключили из «Единой России» после стрельбы в гостинице

В отделении партии подтвердили информацию об исключении Джабраилова. Такое решение было принято после возбуждения уголовного дела. После приговора предприниматель написал заявление, в котором попросил возобновить членство в партии. Просьбу отклонили.

Джабраилов, обвиняемый в хулиганстве, уже выплатил назначенный ему штраф. Уголовное дело Тверской суд рассмотрел в особом порядке, поскольку бизнесмен полностью признал свою вину и возместил ущерб.

Прокурор же настаивал, чтобы Джабраилова приговорили к двум годам условного срока, поскольку его слова в гостинице выражали «явное неуважение к обществу».

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #общество #единая россия
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