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18:29   24 Июля 2018
Россия

РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

Москву беспокоит втягивание в Североатлантический альянс Хельсинки и Стокгольма, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

По его словам, Швеция и Финляндия подписали договор о полноправном участим в учениях НАТО. Взамен альянс получил беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Швеции и Финляндии.

Глава Минобороны РФ считает, что такие шаги западных коллег разрушают существующую систему безопасности в мире и порождают недоверие, вынуждая российскую сторону принимать ответные меры. Шойгу надеется, что состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит РФ — США придаст импульс углублению военного сотрудничества Москвы с Вашингтоном и странами-членами НАТО.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато #финляндия #швеция
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