РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

Москву беспокоит втягивание в Североатлантический альянс Хельсинки и Стокгольма, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

По его словам, Швеция и Финляндия подписали договор о полноправном участим в учениях НАТО. Взамен альянс получил беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Швеции и Финляндии.

Глава Минобороны РФ считает, что такие шаги западных коллег разрушают существующую систему безопасности в мире и порождают недоверие, вынуждая российскую сторону принимать ответные меры. Шойгу надеется, что состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит РФ — США придаст импульс углублению военного сотрудничества Москвы с Вашингтоном и странами-членами НАТО.

#КоллегияМО #Шойгу: Укрепление России как самостоятельного международного игрока не даёт покоя нашим коллегам из #НАТО. В этих условиях мы демонстрируем открытость, дружелюбие и отсутствие агрессии по отношению к другим странам, что показал чемпионат мира по футболу #ЧМ2018 — Минобороны России (@mod_russia) 24 июля 2018 г.