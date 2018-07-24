Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

Ранее сообщалось о 60 погибших.

Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на пожарных сообщило об увеличении числа жертв лесных пожаров в Греции до 74 человек. В то же время еще 187 человек, в том числе и 23 ребенка, пострадали. Премьер-министр страны Алексис Ципрас в этот же день объявил трехдневный траур о погибших.

Крупные лесные пожары бушуют в Греции уже несколько дней. С начала июля в стране стоит жаркая погода, а с начала недели столбики термометров показывают около 38-40 градусов. Вокруг Афин вспыхнуло сразу несколько пожаров: в районе города Кинета, в восточной Аттике и в районе городка Каламос. Кроме того, огонь разгорелся в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит. Однако там пожары не представляют угрозу для населенных пунктов.