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18:12   24 Июля 2018
Россия

Госдума утвердила День принятия Крыма и Кубани в Российскую империю

Госдума утвердила День принятия Крыма и Кубани в Российскую империю

Во вторник в Госдуме приняли закон, согласно которому 19 апреля в России теперь считается Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Авторами соответствующего закона выступили вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты от Крыма и Севастополя.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Екатерина II в 1783 году подписала манифет «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Именно этот документ стал точкой отсчета истории российского Крыма. В названии даты откражаются все геополитические события того времени.

Референдум, который прошел 16 марта 2014 года стал продолжением российской истории Крыма, начало которой берет еще в 18 веке.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #крым #праздник #общество
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