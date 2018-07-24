Путин в телефонных разговорах с лидерами СНГ оценил встречу с Трампом

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским и казахстанским коллегами, а также с премьер-министром Армении во вторник, 24 июля.

Владимир Владимирович в телефонных разговорах с лидерами СНГ оценил переговоры с Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Лукашенко и Назарбаев поинтересовались итогами саммита РФ и США в Хельсинки.

«Наш президент дал оценки состоявшимся переговорам», — добавил Ушаков.

Телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым https://t.co/XsqvgTfliD — Президент России (@KremlinRussia) 24 июля 2018 г.

Телефонный разговор с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко https://t.co/p2bGnkUuvb — Президент России (@KremlinRussia) 23 июля 2018 г.