Путин в телефонных разговорах с лидерами СНГ оценил встречу с Трампом
Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским и казахстанским коллегами, а также с премьер-министром Армении во вторник, 24 июля.
Владимир Владимирович в телефонных разговорах с лидерами СНГ оценил переговоры с Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Лукашенко и Назарбаев поинтересовались итогами саммита РФ и США в Хельсинки.
«Наш президент дал оценки состоявшимся переговорам», — добавил Ушаков.
Телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым https://t.co/XsqvgTfliD— Президент России (@KremlinRussia) 24 июля 2018 г.
Телефонный разговор с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко https://t.co/p2bGnkUuvb— Президент России (@KremlinRussia) 23 июля 2018 г.
Телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном https://t.co/FxA5fR4lbq— Президент России (@KremlinRussia) 23 июля 2018 г.