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17:58   24 Июля 2018
Россия

Путин в телефонных разговорах с лидерами СНГ оценил встречу с Трампом

Путин в телефонных разговорах с лидерами СНГ оценил встречу с Трампом

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским и казахстанским коллегами, а также с премьер-министром Армении во вторник, 24 июля.

Владимир Владимирович в телефонных разговорах с лидерами СНГ оценил переговоры с Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Лукашенко и Назарбаев поинтересовались итогами саммита РФ и США в Хельсинки.

«Наш президент дал оценки состоявшимся переговорам», — добавил Ушаков.

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
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