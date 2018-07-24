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 Путин собирается посетить Индию осенью

Путин собирается посетить Индию осенью
17:58   24 Июля 2018
Весь мир

Путин собирается посетить Индию осенью

Путин собирается посетить Индию осенью

Россия и Индия сейчас готовятся к визиту российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели, рассказал во вторник помощник президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что поездка запланирована на октябрь. И, прежде всего, речь пойдет о двусторонних отношениях России и Индии.

Москва и Нью-Дели ранее достигли заключительной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Тем временем Путин заявил, что партнерство России и Индии находится на высоком уровне. В частности, налажено хорошее взаимодействие между военными ведомствами.

Но и на международных площадках страны демонстрируют отличную совместную работу.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #индия #весь мир #ушаков
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