Путин собирается посетить Индию осенью

Россия и Индия сейчас готовятся к визиту российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели, рассказал во вторник помощник президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что поездка запланирована на октябрь. И, прежде всего, речь пойдет о двусторонних отношениях России и Индии.

Москва и Нью-Дели ранее достигли заключительной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Тем временем Путин заявил, что партнерство России и Индии находится на высоком уровне. В частности, налажено хорошее взаимодействие между военными ведомствами.

Но и на международных площадках страны демонстрируют отличную совместную работу.